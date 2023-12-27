Кейд Каннингем о 27 поражениях: «Мне доверяют в «Детройте», так что именно я должен быть лицом этой серии»

Теги Детройт Бруклин НБА Кейд Каннингем Баскетбол

Кейд Каннингем отреагировал на антирекордную серию поражений «Детройта».

«Пистонс» во вторник проиграли 27-й раз подряд, обновив худший показатель в истории НБА для одного сезона.

«Мне доверяют в команде, от меня многое зависит как на площадке, так и в раздевалке. Каждый день я пытаюсь вести за собой ребят, но у меня это не получается, ведь показатель команды составляет 2-28. Так что единственно верно, что я сейчас отвечаю за это и являюсь лицом этой серии», – считает Каннингем.

Во встрече против «Бруклина» (112:118) разыгрывающий набрал 41 очко, 9 подборов и 5 передач.

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1 комментарий
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Жалко Кейда, не такой уж он и баст. Тренера бы ему толкового
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