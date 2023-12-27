Кейд Каннингем отреагировал на антирекордную серию поражений «Детройта».

«Пистонс» во вторник проиграли 27-й раз подряд, обновив худший показатель в истории для одного сезона.

«Мне доверяют в команде, от меня многое зависит как на площадке, так и в раздевалке. Каждый день я пытаюсь вести за собой ребят, но у меня это не получается, ведь показатель команды составляет 2-28. Так что единственно верно, что я сейчас отвечаю за это и являюсь лицом этой серии», – считает .

Во встрече против « » (112:118) разыгрывающий набрал 41 очко, 9 подборов и 5 передач.