Джа Морэнт и Джоэл Эмбиид – лучшие игроки 9-й недели НБА

Джа Морэнт и Джоэл Эмбиид признаны лучшими игроками недели в НБА.

C Морэнтом « » выиграл все три матча. Показатели разыгрывающего составили в среднем 28 очков, 9 передач, 5,7 подбора и перехват при 50,8% с игры и 18,2% из-за дуги и 84,2% с линии.

« » победила в двух из трех противостояний. Действующий MVP набирал в среднем 40,7 очка, 12 подборов, 6 передач, 2,3 блок-шота и 1,3 перехвата, реализуя 58,1% с игры, 44,4% трехочковых и 91,4% с линии штрафных.