Джа Морэнт и Джоэл Эмбиид – лучшие игроки 9-й недели НБА

Теги Мемфис Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Джа Морэнт Баскетбол

Джа Морэнт и Джоэл Эмбиид признаны лучшими игроками недели в НБА.

C Морэнтом «Мемфис» выиграл все три матча. Показатели разыгрывающего составили в среднем 28 очков, 9 передач, 5,7 подбора и перехват при 50,8% с игры и 18,2% из-за дуги и 84,2% с линии.

«Филадельфия» победила в двух из трех противостояний. Действующий MVP набирал в среднем 40,7 очка, 12 подборов, 6 передач, 2,3 блок-шота и 1,3 перехвата, реализуя 58,1% с игры, 44,4% трехочковых и 91,4% с линии штрафных.

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3 комментария
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Ответ xQcoW
Там Дончич заслужил больше, чем повелитель Детроитов фэтбиид
да-да. жалко что у дончича две игры на прошлой неделе всего
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Ответ xQcoW
Там Дончич заслужил больше, чем повелитель Детроитов фэтбиид
Настолько заслужил, что можно даже забить на то, что они из разных конференций?
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