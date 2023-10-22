Шакил О′Нил заявил, что пятерка легенд НБА обыграла бы нынешних суперзвезд лиги
Бывшая звезда НБА Шакил О′Нил предложил болельщикам подумать, кто победил бы в противостоянии пяти легенд НБА и пятерки нынешних суперзвезд лиги.
В пятерку легенд, помимо О′Нила, вошли Кобе Брайант, Мэджик Джонсон, Майкл Джордан и Лэрри Берд.
Состав команды нынешних суперзвезд: Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич.
«Вы уже знаете мой вопрос. Итак, начнем. Я, честно говоря, не знаю. Позвольте перефразировать, моя команда обязательно выиграет, но это будет непросто. Возможно, это лучшее противостояние», – написал О′Нил.
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Просто забросали бы трёшкам и на этом всё.
Если что, не раз видел всех этих легенд в игре, а за карьерами Шака и Кобе так вообще с начала до конца следил, так что не с потолка свое мнение беру.
С трёшками там было плохо.
Бёрд бы немного поогрызался, но это против трёшек Карри и Дюранта, а также с оговорками трёшек Джеймса и Йокича.