Бывшая звезда НБА Шакил О′Нил предложил болельщикам подумать, кто победил бы в противостоянии пяти легенд НБА и пятерки нынешних суперзвезд лиги.

В пятерку легенд, помимо О′ , вошли , , Майкл Джордан и Лэрри Берд.

Состав команды нынешних суперзвезд: , , Кевин Дюрэнт, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич.

«Вы уже знаете мой вопрос. Итак, начнем. Я, честно говоря, не знаю. Позвольте перефразировать, моя команда обязательно выиграет, но это будет непросто. Возможно, это лучшее противостояние», – написал О′Нил.

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