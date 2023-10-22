Шакил О′Нил заявил, что пятерка легенд НБА обыграла бы нынешних суперзвезд лиги

Теги Майкл Джордан Лэрри Берд Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Яннис Адетокумбо Никола Йокич Баскетбол

Бывшая звезда НБА Шакил О′Нил предложил болельщикам подумать, кто победил бы в противостоянии пяти легенд НБА и пятерки нынешних суперзвезд лиги.

В пятерку легенд, помимо О′Нила, вошли Кобе Брайант, Мэджик Джонсон, Майкл Джордан и Лэрри Берд.

Состав команды нынешних суперзвезд: Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич.

«Вы уже знаете мой вопрос. Итак, начнем. Я, честно говоря, не знаю. Позвольте перефразировать, моя команда обязательно выиграет, но это будет непросто. Возможно, это лучшее противостояние», – написал О′Нил.

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7 комментариев

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Forza
Без Шансов для "старой" пятерки. Если предполагается, что все в прайме играют, то Стэф с Леброном и Йокичем в прайме - просто какой то атакующий анбиттен. Это страшно. Очень страшно. А там ещё есть Дюрант, которого сам Матеранский называл лучшим атакующим игроком в истории НБА.
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Abdulla
Без шансов для команды Шака.
Просто забросали бы трёшкам и на этом всё.
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Биомеханоид
Да не факт, но было бы интересно
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Stan WarHammer
Сомнительно. Из-за мяча бы могли передраться сначала. А потом бы их трешками закидали. Но игра интересная была бы, это факт. А, и да, Шак бы быстро на фолы подсел.
Если что, не раз видел всех этих легенд в игре, а за карьерами Шака и Кобе так вообще с начала до конца следил, так что не с потолка свое мнение беру.
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Beaver
Ответ Abdulla
Без шансов для команды Шака. Просто забросали бы трёшкам и на этом всё.
Бёрда, Кобе и Джордана?)
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Abdulla
Ответ Beaver
Бёрда, Кобе и Джордана?)
Да, именно против них.
С трёшками там было плохо.
Бёрд бы немного поогрызался, но это против трёшек Карри и Дюранта, а также с оговорками трёшек Джеймса и Йокича.
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