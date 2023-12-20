Пол Пирс: «Смог бы набрать 20 очков против «Детройта» или «Сан-Антонио»

Теги Пол Пирс Детройт Сан-Антонио НБА Баскетбол

Легенда «Бостона» Пол Пирс заявил, что смог бы набрать 20 очков против нынешних «Детройта» и «Сан-Антонио».

«Я могу набрать двадцатку против любой из этих команд прямо сейчас. Их защиты, как будто, даже не существует. Клянусь, каждая команда, смотрящая на них, считает, что они – «прерывали спада». Если у вас серия поражений, вы играете против «Детройта» и прерываете серию.

Если бы у меня был спад, я бы с нетерпением ждал встречи с «Детройтом» или «Сан-Антонио». Я их называю «прерыватели спада». Мне не нужно быть в форме, чтобы противостоять команде, проигравшей 20 матчей подряд», – сказал Пирс.

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4 комментария
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прерывали спада, это какой падеж?
+8
-1
+7
Ответ Костик Шляпентох
прерывали спада, это какой падеж?
ласкательный?
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