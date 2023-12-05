«Лейкерс» следят за ситуацией в «Юте» на предмет возможной «распродажи»

Теги возможные переходы Лейкерс Бруклин Торонто НБА Вашингтон Юта Келли Олиник Лаури Маркканен Баскетбол

Руководство «Лейкерс» изучает потенциальные возможности усиления состава по ходу сезона.

Как сообщает The Athletic, «Лейкерс» следят за ситуацией в «Юте» на предмет возможной «распродажи».

Считается, что «Джаз» на фоне неудачного выступления могут обменять опытных игроков. В этот список входят Лаури Маркканен, Джордан Кларксон, Коллин Секстон и Келли Олиник.

Также калифорнийцы наблюдают за развитием событий в «Вашингтоне», «Бруклине» и «Торонто»

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13 комментариев
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Понравилось у Юты Вандербилтов воровать, хотят Марканена спионерить теперь? Не выйдет думаю. Остальные не особо нужны (хотя Олиник в принципе может нормально зайти)
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Вернут ТХТ ) на финна не хватит у них ресурсов, Секстон по идее им не нужен, Олиник и Леброн - любовь до гроба
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Думаю хортон такер отличный вариант для лал.
Еще карузо нужен.
А ди-ло уже дома))
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Я очень надеюсь, что присмотрелись не к мормонскому Пулу - Кларксону
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Ответ pulyalke
олунук и леброн в одной команде? а как же любовь и украденные гайки?
Он никак не вписывается в данный состав. Думаю речь о других игроках.
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А кого отдавать то за них?

Пусть лучше уже готовый состав наигрывают
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ЛеМенеджер
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Ответ *MVP*
ТХТ вообще без броска, зачем он нужен?
бицца-бороцца
Юте он тоже не особо нужен
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Ответ andrushapumba
Думаю хортон такер отличный вариант для лал. Еще карузо нужен. А ди-ло уже дома))
Карузо не просто нужен, а необходим)
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Ответ RAMIK
Такер к сожалению так и остался игроком,который много хочет, но не получается ничего. В основном набирает стату в мусорное время.
Смотря на стату ТХТ, даже это ему слабо дается
9+3+5 с процентами 43-30 намекают на скорый переезд в Китай
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