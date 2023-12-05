«Лейкерс» следят за ситуацией в «Юте» на предмет возможной «распродажи»
Руководство «Лейкерс» изучает потенциальные возможности усиления состава по ходу сезона.
Как сообщает The Athletic, «Лейкерс» следят за ситуацией в «Юте» на предмет возможной «распродажи».
Считается, что «Джаз» на фоне неудачного выступления могут обменять опытных игроков. В этот список входят Лаури Маркканен, Джордан Кларксон, Коллин Секстон и Келли Олиник.
Также калифорнийцы наблюдают за развитием событий в «Вашингтоне», «Бруклине» и «Торонто»
Еще карузо нужен.
А ди-ло уже дома))
Пусть лучше уже готовый состав наигрывают
Юте он тоже не особо нужен
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