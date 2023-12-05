Руководство « » изучает потенциальные возможности усиления состава по ходу сезона.

Как сообщает The Athletic, «Лейкерс» следят за ситуацией в «Юте» на предмет возможной «распродажи».

Считается, что «Джаз» на фоне неудачного выступления могут обменять опытных игроков. В этот список входят , Джордан Кларксон, Коллин Секстон и .

Также калифорнийцы наблюдают за развитием событий в «Вашингтоне», « » и « »