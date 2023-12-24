Тайриз Халибертон: «Пэйсерс» никогда не выигрывали титул НБА. В случае победы во внутрисезонном турнире я был бы только за баннер»
Тайриз Халибертон считает поднятие баннера внутрисезонного турнира верным шагом.
«Я был бы готов на все в случае победы. У нас нет чемпионского баннера на арене. «Пэйсерс» никогда не выигрывали титул НБА – я был бы только за баннер.
Баннер поможет повысить легитимность турнира, и лига именно этого и добивается. Они хотят, чтобы турнир был чем-то, за что люди соревнуются каждый год. Сам факт того, что самая известная организация выиграла турнир и повесила его, придает турниру больше признания общественности», – сказал Халибертон.