Адриатическая лига. «Мега» против «Игокеа»

Теги результаты Адриатическая лига Мега Игокеа Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдет один матч.

Сербская «Мега» встретится с боснийским клубом «Игокеа».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Мега – Игокеа
Дата проведения
25 декабря, 20.00
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 12-1, Цедевита-Олимпия Словения – 10-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-3, Партизан Сербия – 9-4, Будучность Черногория – 8-5, Студентски центар Черногория – 7-6, Задар Хорватия – 7-6, Борац Чачак Сербия – 6-7, Мега Сербия – 5-7, Цибона Хорватия – 5-8, Сплит Хорватия – 4-9, ФМП Сербия – 4-9, КРКА Словения – 3-10, Морнар Бар Черногория – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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