Эван Тернер не включил Янниса Адетокумбо в Топ-5 лучших игроков НБА.

Бывший игрок лиги высказал свое мнение о суперзвезде « ».

«Видел Янниса в прошлом матче (победная игра с «Никс», в которой грек набрал 19 очков – Sports.ru). Он многое показал мне, когда произносил свою речь, многое показал своей верой в самого себя. У него чемпионское мышление, сразу видно, почему он он успешен.

Он все еще не входит в мой Топ-5, но я уважаю его величие», – написал .