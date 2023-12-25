Эван Тернер: «Понимаю, почему Яннис успешен, но он не входит в мой Топ-5»
Эван Тернер не включил Янниса Адетокумбо в Топ-5 лучших игроков НБА.
Бывший игрок лиги высказал свое мнение о суперзвезде «Милуоки».
«Видел Янниса в прошлом матче (победная игра с «Никс», в которой грек набрал 19 очков – Sports.ru). Он многое показал мне, когда произносил свою речь, многое показал своей верой в самого себя. У него чемпионское мышление, сразу видно, почему он он успешен.
Он все еще не входит в мой Топ-5, но я уважаю его величие», – написал Тернер.