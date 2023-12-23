Кармело Энтони о мнении, что у Янниса ограниченный арсенал навыков: «Он стал чемпионом среди лучших из лучших именно таким путем, зачем ему что-то менять?»

Кармело Энтони объяснил, почему Яннису не нужны новые навыки.

«Он стал чемпионом таким образом. Если Яннис добился чего-то среди лучших из лучших именно таким путем, зачем ему что-то менять? Зачем вообще приходить в зал и думать: «Да, поздно мне уже работать над дриблингом». Представьте Янниса, который играет от обманных движений. Мы не можем дать ему все. Нельзя быть идеальным. То, что он уже привносит игру, не имеет себе равных.

Яннис перенимает все. Он взял кое-что от одного человека, что-то от второго, от третьего и собрал все это воедино. «Мне нужен менталитет Мамбы. Мне нужна мощь и сила, чтобы быстро бегать, высоко прыгать и ставить сверху, как Леброн. Пока еще не умею играть в «посте», но я хочу доминировать спиной к кольцу, как Шак или Дуайт Ховард». Он как все Мстители, только в одном персонаже», – объяснил .