Яннис Адетокумбо назвал Криштиану Роналду величайшим футболистом .

Форвард «Бакс» выразил это мнение во время ответов на вопросы пользователей в интернете.

является совладельцем футбольного «Нэшвилла». Его спросили, кого из португальских футболистов он бы взял в команду.

«Хороший вопрос, у вас в стране потрясающие футболисты. , , , эти ребята были моими любимыми игроками в детстве. Но все же есть еще и единственный и неповторимый Криштиану Роналду. Наверное, он был бы хорош в любом виде спорта.

Он так нацелен на победу, так заряжен. Играет на высоком уровне в 37-38 лет. Это очень впечатляет. Так что я выбираю величайшего (GOAT – Sports.ru), », – написал грек.