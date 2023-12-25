Яннис Адетокумбо назвал Криштиану Роналду величайшим футболистом

Теги Луиш Фигу Криштиану Роналду Нани Милуоки Деку НБА Аль-Наср Эр-Рияд Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо назвал Криштиану Роналду величайшим футболистом .

Форвард «Бакс» выразил это мнение во время ответов на вопросы пользователей в интернете. 

Яннис является совладельцем футбольного «Нэшвилла». Его спросили, кого из португальских футболистов он бы взял в команду.

«Хороший вопрос, у вас в стране потрясающие футболисты. Луиш Фигу, Нани, Деку, эти ребята были моими любимыми игроками в детстве. Но все же есть еще и единственный и неповторимый Криштиану Роналду. Наверное, он был бы хорош в любом виде спорта.

Он так нацелен на победу, так заряжен. Играет на высоком уровне в 37-38 лет. Это очень впечатляет. Так что я выбираю величайшего (GOAT – Sports.ru), Криштиану Роналду», – написал грек.

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5 комментариев
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Нацелен на победу, заряжен !
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Щас забуллят его
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срочно в номер
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Американским футболистом? :))
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