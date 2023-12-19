Майкл Стоктон: «Благодарен Владимиру Родионову за то, что он дал мне шанс играть в России»

Американский разыгрывающий Майкл Стоктон, сын легенды «Юты» , отреагировал на смерть президента « » .

«Мне очень жаль, что Владимир Родинов умер. Искренне соболезную его семье.

Я недолго пробыл в команде, так что мне не удалось пообщаться с ним так много, как некоторым другим игрокам. И я просто благодарен ему за то, что он дал мне шанс играть в России. Без него этого бы не случилось», — сказал Стоктон.

Стоктон выступал за саратовский «Автодор» в сезоне-2016/17.