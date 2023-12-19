Майкл Стоктон: «Благодарен Владимиру Родионову за то, что он дал мне шанс играть в России»

Теги Юта Автодор Владимир Родионов Джон Стоктон Единая лига ВТБ Баскетбол

Американский разыгрывающий Майкл Стоктон, сын легенды «Юты» Джона Стоктона, отреагировал на смерть президента «Автодора» Владимира Родионова.

«Мне очень жаль, что Владимир Родинов умер. Искренне соболезную его семье.

Я недолго пробыл в команде, так что мне не удалось пообщаться с ним так много, как некоторым другим игрокам. И я просто благодарен ему за то, что он дал мне шанс играть в России. Без него этого бы не случилось», — сказал Стоктон.

Стоктон выступал за саратовский «Автодор» в сезоне-2016/17.

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