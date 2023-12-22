Олег Родионов избран новым руководителем «Автодора»
Олег Родионов избран новым руководителем «Автодора».
На общем собрании новым исполнительным директором саратовского клуба избран Олег Родионов.
Олег приходится сыном многолетнему президенту «Автодора» Владимиру Родионову, который скончался на этой неделе.
Олег Родионов прокомментировал назначение.
«Для меня огромная ответственность и долг перед отцом, а также всем российским баскетболом – сохранить наследие и продолжить дело всей жизни Владимира Евстафьевича Родионова. Хочу успокоить наших преданных болельщиков – в судьбе клуба ничего принципиально не изменится. Мы сделаем все возможное, чтобы гордо нести знамя «Автодора» и соответствовать высокой планке, заданной отцом.
Приложим все силы, чтобы «Автодор» по-прежнему оставался флагманом саратовского спорта и добивался побед на самом высоком уровне. Благодарю руководство области, министра спорта, Единую лигу ВТБ и Российскую федерацию баскетбола за оказанную поддержку, содействие и предоставленные гарантии в этот непростой период. Наша задача – сохранить курс, заданный Владимиром Евстафьевичем на достижение спортивных результатов и подготовку игроков», – заявил Олег Родионов.