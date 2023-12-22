Олег Родионов избран новым руководителем «Автодора».

На общем собрании новым исполнительным директором саратовского клуба избран Олег Родионов.

Олег приходится сыном многолетнему президенту « » , который скончался на этой неделе.

Олег Родионов прокомментировал назначение.

«Для меня огромная ответственность и долг перед отцом, а также всем российским баскетболом – сохранить наследие и продолжить дело всей жизни Владимира Евстафьевича Родионова. Хочу успокоить наших преданных болельщиков – в судьбе клуба ничего принципиально не изменится. Мы сделаем все возможное, чтобы гордо нести знамя «Автодора» и соответствовать высокой планке, заданной отцом.

Приложим все силы, чтобы «Автодор» по-прежнему оставался флагманом саратовского спорта и добивался побед на самом высоком уровне. Благодарю руководство области, министра спорта, Единую лигу ВТБ и Российскую федерацию баскетбола за оказанную поддержку, содействие и предоставленные гарантии в этот непростой период. Наша задача – сохранить курс, заданный Владимиром Евстафьевичем на достижение спортивных результатов и подготовку игроков», – заявил Олег Родионов.