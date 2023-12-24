Лука Дончич подарил игрокам и тренерам «Далласа» электровелосипеды Mercedes-EQ

Лука Дончич сделал рождественский подарок одноклубникам.

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» подарил каждому игроку, тренеру и сотруднику клуба на Рождество по электрическому велосипеду Mercedes-EQ.

Стоимость одного велосипеда составляет от 2500 до 3000 долларов.

Подарок ждал команду в раздевалке после победы над «Сан-Антонио» (144:119).

«Входим в раздевалку, а там выстроены в ряд велосипеды. Отличный подарок, это любовь. Рождество, приятно видеть всех счастливыми. Семья – это главное. Послематчевое совещание было коротким, потому что мы были в восторге от велосипедов», – рассказал защитник «Мэверикс» .