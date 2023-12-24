39 очков, 12 подборов и 10 передач Луки Дончича помогли «Мавс» победить «Сперс»

Лука Дончич помог «Далласу» справиться с «Сан-Антонио».

Словенский разыгрывающий оформил свой 6-й трипл-дабл в сезоне.

В матче с « » (144:119) за три четверти отметился 39 очками, 12 подборами и 10 передачами, а также перехватом и блок-шотом.

За 32 минуты на паркете Дончич реализовал 13 из 27 с игры (5 из 10 из-за дуги) и 8 из 11 с линии штрафных бросков.

« » (17-12) поднялся в зону плей-офф Запада, «Сперс» (4-24) идут последними.