Марат Арасланов: «ЦСКА было легко забрать Уэйра из Красноярска — он помещается в ручную кладь»
Известный комментатор поделился мнением о Ксавьере Ратэн-Мэйсе.
Известный комментатор, руководитель отдела баскетбола Okko в подкасте у Виктора Павленко поделился мнением о Ксавьере Ратэн-Мэйсе.
«Ксавьер – открытие сезона, безусловно. Человек приехал из чемпионата Австралии и разрывает Единую Лигу ВТБ. Где он откажется дальше? Сложно сказать. Сейчас у него гарантированный контракт на год, но всегда есть процесс переговоров, и никто не знает, доиграет ли он сезон в Красноярске.
Повторить путь Каспера Уйэра, который просто уехал в Москву вместе с ЦСКА после домашнего матча «Енисея»? С Уэйром было попроще — он в ручную кладь помещается. Для Ратэн-Мэйса точно негабаритный багаж придется оплачивать», – сказал Марат Арасланов.