Марат Арасланов: «ЦСКА было легко забрать Уэйра из Красноярска — он помещается в ручную кладь»

Известный комментатор поделился мнением о Ксавьере Ратэн-Мэйсе.

Известный комментатор, руководитель отдела баскетбола Okko в подкасте у Виктора Павленко поделился мнением о Ксавьере Ратэн-Мэйсе.

«Ксавьер – открытие сезона, безусловно. Человек приехал из чемпионата Австралии и разрывает Единую Лигу ВТБ. Где он откажется дальше? Сложно сказать. Сейчас у него гарантированный контракт на год, но всегда есть процесс переговоров, и никто не знает, доиграет ли он сезон в Красноярске.

Повторить путь Каспера Уйэра, который просто уехал в Москву вместе с после домашнего матча « »? С Уэйром было попроще — он в ручную кладь помещается. Для Ратэн- точно негабаритный багаж придется оплачивать», – сказал Марат Арасланов.