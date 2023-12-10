Чемпионат Греции. «Панатинаикос» – ПАОК, «Арис» – «Перистери
В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Панатинаикос» примет ПАОК, «Арис» – «Перистери».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 декабря, 18.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
- Дата проведения
- 10 декабря, 21.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Положение команд: Панатинаикос – 9-0, Олимпиакос – 8-1, Промитеас – 7-3, Арис – 5-4, Перистери – 5-4, ПАОК – 5-4, АЕК – 5-5, Колоссос – 4-6, Марусси – 3-7, Лаврион – 3-7, Аполлон – 2-8, Кардицас – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.