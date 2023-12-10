Чемпионат Греции. «Панатинаикос» – ПАОК, «Арис» – «Перистери

Теги результаты Арис Панатинаикос ПАОК чемпионат Греции Перистери Баскетбол

В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Панатинаикос» примет ПАОК, «Арис» – «Перистери».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Арис – Перистери
Дата проведения
10 декабря, 18.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Панатинаикос – ПАОК
Дата проведения
10 декабря, 21.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 9-0, Олимпиакос – 8-1, Промитеас – 7-3, Арис – 5-4, Перистери – 5-4, ПАОК – 5-4, АЕК – 5-5, Колоссос – 4-6, Марусси – 3-7, Лаврион – 3-7, Аполлон – 2-8, Кардицас – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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