Чемпионат Италии. «Милан» примет «Кремону»

Теги результаты чемпионат Италии Милан Ваноли Кремона Баскетбол

Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А «Милан» примет «Кремону».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Милан – Ваноли Кремона 16:11 (2 четверть)
Дата проведения
24 декабря, 14.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 10-3, Венеция – 10-3, Тренто – 9-4, Виртус – 9-4, Реджо-Эмилия – 8-5, Наполи – 7-6, Милан – 7-5, Ваноли Кремона – 6-6, Пистоя – 6-7, Скафати – 6-7, Виктория Либертас – 5-8, Дертона – 5-8, Динамо Сассари – 5-8, Тревизо – 4-9, Варезе – 4-9, Бриндизи – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий