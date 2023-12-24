Чемпионат Италии. «Милан» примет «Кремону»

Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А «Милан» примет «Кремону».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 10-3, – 10-3, Тренто – 9-4, Виртус – 9-4, Реджо-Эмилия – 8-5, – 7-6, Милан – 7-5, Ваноли Кремона – 6-6, Пистоя – 6-7, Скафати – 6-7, Виктория Либертас – 5-8, Дертона – 5-8, Динамо Сассари – 5-8, Тревизо – 4-9, Варезе – 4-9, Бриндизи – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.