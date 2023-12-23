«Филадельфия» заинтересована в универсальном игроке. Этот вариант более предпочтителен по сравнению с Лавином

Теги возможные переходы Чикаго Филадельфия НБА Зак Лавин Марк Стейн Баскетбол

«Филадельфия» заинтересована в приобретении универсального игрока.

Для «Сиксерс» обмен игрока, который способен оказывать влияние не обеих половинах площадки, является более предпочтительным вариантом по сравнению с возможным приобретением защитника «Чикаго» Зака Лавина.

Об этом рассказал инсайдер Марк Стейн.

«Филадельфию» продолжают упоминать как команду, которая заинтересована в Заке Лавине. Но из своих разговоров с разными людьми в лиге я вынес другое. Если они все еще собираются что-то делать в этом сезоне на рынке, то скорее им нужен универсал. А Зак Лавин, несмотря на все его атакующие способности, не попадает в категорию двусторонних игроков», – сказал Стейн.

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