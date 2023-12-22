Кайл Курич о неудачном старте сезона: «Стали немного ленивыми, слишком самоуверенными»
Атакующий защитник «Зенита» Кайл Курич назвал причины неудачного старта команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.
«Хорошо играли во время предсезонки, выиграли оба турнира. Может быть, после немного расслабились, думали, что просто начнем сезон, выйдем на паркет и выиграем. Думаю, стали немного ленивыми, слишком самоуверенными и перестали работать.
Но за последние пару месяцев стали лучше, я это чувствую, уже лучше играем друг с другом. Да, пока все еще есть трудности, проиграли ЦСКА на выезде, но это случилось в овертайме», — сказал Курич.