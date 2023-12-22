Кайл Курич о неудачном старте сезона: «Стали немного ленивыми, слишком самоуверенными»

Атакующий защитник « » назвал причины неудачного старта команды в нынешнем сезоне лиги ВТБ.

«Хорошо играли во время предсезонки, выиграли оба турнира. Может быть, после немного расслабились, думали, что просто начнем сезон, выйдем на паркет и выиграем. Думаю, стали немного ленивыми, слишком самоуверенными и перестали работать.

Но за последние пару месяцев стали лучше, я это чувствую, уже лучше играем друг с другом. Да, пока все еще есть трудности, проиграли ЦСКА на выезде, но это случилось в овертайме», — сказал Курич.