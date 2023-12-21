Хавьер Паскуаль о победе над «Астаной»: «Начиная с третьей четверти захватили инициативу»

Главный тренер « » отметил, что команде было сложно захватить лидерство в первой половине матча против «Астаны» (95:79), но после перерыве удалось захватить инициативу.

«Мы счастливы победить, в этой игре до перерыва было сложно захватить лидерство. Мы недостаточно хорошо играли в обороне, в нападении было много возможностей для набора очков, но по разным причинам мы не попадали.

Начиная с третьей четверти захватили инициативу и во второй половине играли неплохо, контролировали матч вплоть до конца. Так и победили», – рассказал Паскуаль.