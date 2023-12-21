Кайл Курич: «Летом были предложения из Испании и Италии»

Атакующий защитник « » рассказал, что летом у него были предложения из Испании и Италии, но он решил вернуться в петербургский клуб спустя пять лет.

«Была пара предложений от испанских команд. Также рассматривали итальянский чемпионат. На этом все, потому что не хотел снижать уровень команды, за которую буду играть. И у меня были определенные условия.

Переговоры с «Зенитом» прошли быстро, одна-две недели максимум, потому что почти сразу поняли друг друга», — сказал Курич.