Джош Нибо, Кевин Пантер и Шейвон Шилдс – MVP 15-го тура Евролиги

Сразу три игрока получили звание MVP 15-го тура сезона Евролиги-2023/24 – (« »), (« ») и Шейвон Шилдс (« »).

Шилдс, Нибо и Пантер получили по 25 баллов за эффективность и помогли своим командам победить в прошедшем туре регулярного чемпионата.

Шилдс привел «Милан» к домашней победе над «Виллербаном», набрав 13 очков, 5 подборов, 6 передач и 3 перехвата. Нибо отметился 17 очками и 11 подборами в победном матче против «Басконии».

Пантер помог «Партизану» одержать выездную победу над «Валенсией», набрав 13 очков, 9 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.