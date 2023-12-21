Джош Нибо, Кевин Пантер и Шейвон Шилдс – MVP 15-го тура Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Партизан Баскетбол - видео Милан Шейвон Шилдс Кевин Пантер Джош Нибо Баскетбол

Сразу три игрока получили звание MVP 15-го тура сезона Евролиги-2023/24 – Джош НибоМаккаби Тель-Авив»), Кевин ПантерПартизан») и Шейвон Шилдс («Милан»).

Шилдс, Нибо и Пантер получили по 25 баллов за эффективность и помогли своим командам победить в прошедшем туре регулярного чемпионата.

Шилдс привел «Милан» к домашней победе над «Виллербаном», набрав 13 очков, 5 подборов, 6 передач и 3 перехвата. Нибо отметился 17 очками и  11 подборами в победном матче против «Басконии».

Пантер помог «Партизану» одержать выездную победу над «Валенсией», набрав 13 очков, 9 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

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