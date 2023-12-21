Расселл Уэстбрук: «Не так много людей играют в защите лучше меня на данный момент»

Разыгрывающий « » после победы над «Далласом» (120:111) в гостях заявил, что является одним из лучших оборонительных игроков в .

«Есть не так уж много людей, которые играют в защите лучше меня на данный момент, если мы будем честны», – сказал Уэстбрук.

На вопрос о попадании в защитные пятерки Уэстбрук ответил: «Не нуждаюсь в этом, но, к сожалению, еще не был удостоен чести туда попасть. Хотя я давно это заслужил».

Защитный рейтинг Уэстбрука в 14 матчах на домашней арене – 102,6. Это 4-й показатель в НБА среди всех игроков, кто сыграл более 12 игр дома и проводит не менее 22 минут на паркете в среднем. Защитный рейтинг Уэстбрука на выезде – 120,3.