Патрик Беверли: «Эмбиид настоящий зверь. Просто дайте ему мяч в руки и смотрите, как он доминирует. Удивляет меня все больше и больше с каждым днем»

Теги Филадельфия НБА Патрик Беверли Джоэл Эмбиид Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли в эфире своего подкаста оценил уровень действующего MVP Джоэла Эмбиида.

«Одно его присутствие впечатляет. Джоэл настоящий зверь, и он об этом знает. С некоторыми моими прошлыми партнерами по команде приходилось: «Да! Ты красавчик! Никто тебя не остановит!». Эмбиид все сам понимает. Надо просто дать ему мяч в руки, встать в сторонке и смотреть, как он доминирует.

Одни разговоры про нападение. Про игру на своей половине не надо забывать. С защитниками на ногах успевает, от щита блоки ставит. Говорит: «Виноват, парни, виноват. Буду лучше действовать в обороне». Он удивляет меня все больше и больше с каждым днем.

Он еще и штрафные попадает! «Оклахома» нарушала правила в концовке, он каждый раз на линии: попал, попал, попал, попал. Говорю: «Джоэл, вот это уровень ты показал своими штрафными бросками». Отвечает: «Это моя обязанность...»

Он в подкаст к нам просился, я ему не разрешил. Сразу орет: «Да и пошел ты! Сам не приду к вам!» Объяснил ему, что до плей-офф подождем», – рассказал Беверли.

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2 комментария
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Только вот с игр против Йокича постоянно сливается, а так да.
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Ответ Сергей Орлов
Только вот с игр против Йокича постоянно сливается, а так да.
На что уж я не люблю Эмбида.. Но вынужден признать - последние 2 - 3 недели он просто супер. И за это время были и достойные оппоненты но он их просто не заметил. Потрясающая форма и самоотдача.
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