Еврокубок. «Ульм» – «Гран-Канария», «Париж» встретится с «Венецией» и другие матчи

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Во вторник, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.

Немецкий «Ульм» примет испанскую «Гран-Канарию», французский «Париж» встретится с итальянской «Венецией».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Вулвз Литва  –  Хапоэль Тель-Авив Израиль
Дата проведения
12 декабря, 20.00, «Siemens Arena»
Онлайн матча

Париж Франция  –  Рейер Венеция Италия
Дата проведения
12 декабря, 22.30, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 9-1, Лондон Лайонс Великобритания – 8-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 7-2, Бешикташ Турция – 6-4,  Прометей Украина – 5-5, Ховентуд Испания – 5-5, Вулвз Литва – 4-5,  Венеция Италия – 4-6, Гамбург Германия – 1-9, Цедевита-Олимпия Словения – 0-10.

Группа B

Клуж Румыния  –  Шленск Польша
Дата проведения
12 декабря, 20.00, «BTarena»
Онлайн матча

Ульм Германия  –  Гран-Канария Испания
Дата проведения
12 декабря, 21.00, «Ratiopharm Arena»
Онлайн матча

Арис Греция  –  Литкабелис Литва
Дата проведения
12 декабря, 21.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 10-0, Бурк Франция – 8-2, Клуж Румыния – 7-3, Ульм Германия – 7-3, Литкабелис Литва – 4-6, Тренто Италия – 4-6, Будучность Черногория – 4-6, Арис Греция – 3-7, Тюрк Телеком Турция – 2-8, Шленск Польша – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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