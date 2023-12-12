Еврокубок. «Ульм» – «Гран-Канария», «Париж» встретится с «Венецией» и другие матчи

Во вторник, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.

Немецкий «Ульм» примет испанскую «Гран-Канарию», французский «Париж» встретится с итальянской «Венецией».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Париж Франция – 9-1, Лондон Лайонс Великобритания – 8-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 7-2, Бешикташ Турция – 6-4, Прометей Украина – 5-5, Ховентуд Испания – 5-5, Вулвз Литва – 4-5, Венеция Италия – 4-6, Гамбург Германия – 1-9, Цедевита-Олимпия Словения – 0-10.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 10-0, Бурк Франция – 8-2, Клуж Румыния – 7-3, Ульм Германия – 7-3, Литкабелис Литва – 4-6, Тренто Италия – 4-6, Будучность Черногория – 4-6, Арис Греция – 3-7, Тюрк Телеком Турция – 2-8, Шленск Польша – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.