Яннис Сферопулос возглавил «Црвену Звезду»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Душко Иванович Црвена Звезда Адриатическая лига Яннис Сферопулос Баскетбол

Яннис Сферопулос стал новым главным тренером «Црвены Звезды», объявила пресс-служба клуба.

56-летний греческий специалист сменил на посту Душко Ивановича.

«Црвена Звезда» уволила Ивановича после четырех туров Евролиги. Команда из Белаграда обыграла «Виллербан» в первом туре Евролиги, после чего потерпела три поражения подряд – от «Жальгириса» в Каунасе, от «Монако» дома и от «Виртуса» в Болонье.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Наконец-то выгнали самодура.
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