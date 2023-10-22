Яннис Сферопулос возглавил «Црвену Звезду»

Яннис Сферопулос стал новым главным тренером «Црвены Звезды», объявила пресс-служба клуба.

56-летний греческий специалист сменил на посту .

« » уволила Ивановича после четырех туров . Команда из Белаграда обыграла «Виллербан» в первом туре Евролиги, после чего потерпела три поражения подряд – от «Жальгириса» в Каунасе, от «Монако» дома и от «Виртуса» в Болонье.

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