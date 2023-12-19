Маркус Смарт должен вернуться в состав «Гризлис» на этой неделе

Теги травмы Атланта Индиана Мемфис НБА Маркус Смарт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Маркус Смарт должен вернуться в строй на этой неделе, сообщает Memphis Commercial Appeal.

На днях Смарт начал играть в двусторонних тренировочных матчах команды. Главный тренер «Гризлис» Тэйлор Дженкинс заявил, что опытный защитник должен вернуться в состав в четверг в матче против «Индианы» или к субботней игре против «Атланты».

Смарт пропустил последние 14 матчей «Мемфиса» из-за сильного растяжения связок голеностопного сустава.

Также на этой неделе после 25-матчевой дисквалификации возвращается лидер «Мемфиса» Джа Морэнт.

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2 комментария
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Смарт и Джа возвращаются одновременно... Совпадение?..
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Состав Мемфиса без травм и ветра в голове - это однозначно контендер
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