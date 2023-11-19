Джейлен Браун: «Поначалу терпеть не мог Маркуса Смарта»

Теги Бостон Мемфис НБА Маркус Смарт Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун признался, что не сразу поладил с бывшим защитником команды Маркусом СмартомМемфис»).

«Поначалу я терпеть не мог Маркуса, но сейчас я его люблю. Мы растем и взрослеем, и узнаете много нового о людях. Но мы с Маркусом начали не очень хорошо. Я не был большим поклонником Маркуса, когда пришел в «Бостон».

Почему? По множеству причин. Но со временем я понял, что мы с Маркусом похожи по духу. И если бы пошел на войну, Маркус был бы одним из первых, кому я позвонил», – сказал Браун.

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