Маркус Смарт вылетел на срок от 3 до 5 недель

Теги травмы Мемфис НБА Маркус Смарт Баскетбол

Защитник «Мемфиса» Маркус Смарт пропустит от 3 до 5 недель из-за повреждения левого голеностопа, информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Таким образом он не сможет принять участие в ближайшем матче со своей бывшей командой – «Бостоном».

Смарт стал игроком «Гризлис» этим летом в результате обмена с участием Кристапса Порзингиса. Его средние показатели в 11 матчах составляют 12,5 очка, 5 передач и 2,5 подбора при 43% с игры и 30% из-за дуги.

«Мемфис» начал сезон без двух ключевых исполнителей: защитника Джа Морэнта и центрового Стивена Адамса. Клуб одержал две победы в этом году и занимает последнее место.

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