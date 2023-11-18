Маркус Смарт вылетел на срок от 3 до 5 недель

Защитник « » пропустит от 3 до 5 недель из-за повреждения левого голеностопа, информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Таким образом он не сможет принять участие в ближайшем матче со своей бывшей командой – «Бостоном».

Смарт стал игроком «Гризлис» этим летом в результате обмена с участием Кристапса Порзингиса. Его средние показатели в 11 матчах составляют 12,5 очка, 5 передач и 2,5 подбора при 43% с игры и 30% из-за дуги.

«Мемфис» начал сезон без двух ключевых исполнителей: защитника Джа Морэнта и центрового Стивена Адамса. Клуб одержал две победы в этом году и занимает последнее место.