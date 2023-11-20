Маркус Смарт: «В моем сердце всегда будет место для Бостона. Я выкладывался на максимум изо дня в день, словно каждая игра была для меня последней»

Теги Бостон Мемфис НБА Маркус Смарт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Маркус Смарт рассказал, какое наследие хочет оставить в качестве игрока «Селтикс».

«Полагаю, я всю жизнь олицетворял собой «Селтикс», организацию и всех, кто был до меня. Выкладывался на максимум изо дня в день, словно каждая игра была для меня последней. Я вижу себя частью того высшего эшелона парней, которые носили эту форму и отдавали ей все силы. Это так.

Очень благодарен за эти годы. Я вырос там. В моем сердце всегда будет место для Бостона», – сказал Смарт.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Дзахоев
Маркус был душой Селтикс. Но это бизнес
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jazzzz
Будет грустно, если Бостон наконец возьмет гайки, но без Смарта…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий