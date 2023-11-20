Маркус Смарт: «В моем сердце всегда будет место для Бостона. Я выкладывался на максимум изо дня в день, словно каждая игра была для меня последней»

Разыгрывающий « » рассказал, какое наследие хочет оставить в качестве игрока «Селтикс».

«Полагаю, я всю жизнь олицетворял собой «Селтикс», организацию и всех, кто был до меня. Выкладывался на максимум изо дня в день, словно каждая игра была для меня последней. Я вижу себя частью того высшего эшелона парней, которые носили эту форму и отдавали ей все силы. Это так.

Очень благодарен за эти годы. Я вырос там. В моем сердце всегда будет место для », – сказал Смарт.