Маркус Смарт: «В моем сердце всегда будет место для Бостона. Я выкладывался на максимум изо дня в день, словно каждая игра была для меня последней»
Разыгрывающий «Мемфиса» Маркус Смарт рассказал, какое наследие хочет оставить в качестве игрока «Селтикс».
«Полагаю, я всю жизнь олицетворял собой «Селтикс», организацию и всех, кто был до меня. Выкладывался на максимум изо дня в день, словно каждая игра была для меня последней. Я вижу себя частью того высшего эшелона парней, которые носили эту форму и отдавали ей все силы. Это так.
Очень благодарен за эти годы. Я вырос там. В моем сердце всегда будет место для Бостона», – сказал Смарт.
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