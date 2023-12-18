Зайон Уильямсон: «Вембаньяма представляет собой угрозу в любой точке площадки»

Теги Новый Орлеан Сан-Антонио НБА Зайон Уильямсон Виктор Вембаньяма Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон после матча с «Сан-Антонио» (146:110) поделился своим мнением о 1-м номере драфта-2023 Викторе Вембаньяме.

«Он представляет собой угрозу в любой точке площадки. Он будет тем человеком, соперничество с которым станет кошмаром для соперников, потому что способен атаковать откуда угодно.

Чем больше он будет играть в НБА с ее стилем нападения, тем лучше будет проявлять себя. Само по себе его присутствие влияет на оппонентов, на то, как они подходят к выбору позиций и времени для своих бросков. У Виктора длинные руки и рост, так что только его присутствие уже сказывается на атаке соперника.

Мне довелось пообщаться с отцом Вембаньямы в Париже. Вокруг него собраны правильные люди. Мой совет ему? Сконцентрируйся на развитии своего мастерства. Ты не просто так вызвал столь большое внимание, так что работай над собой, не вешай нос и все будет в порядке», – считает Уильямсон.

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