«Майами» будет претендовать на Донована Митчелла, если тот станет доступен для обмена

По словам инсайдера Брайана Уиндхорста, « » и «как минимум две другие команды» Юго-Западного дивизиона будут заинтересованы в приобретении , если атакующий защитник « » будет выставлен на рынок обменов.

Контракт Митчелла с «Кавальерс» рассчитан до июля 2025 года, но, как ранее заявлял Уиндхорст и повторил в понедельник Тим Бонтемпс, Митчелл не будет подписывать продление с «Кливлендом».

Ранее сообщалось, что интерес к Митчеллу могут проявить «Нью-Йорк» и «Бруклин».