«Майами» будет претендовать на Донована Митчелла, если тот станет доступен для обмена

Теги возможные переходы Кливленд Майами НБА Донован Митчелл Баскетбол

По словам инсайдера Брайана Уиндхорста, «Майами» и «как минимум две другие команды» Юго-Западного дивизиона будут заинтересованы в приобретении Донована Митчелла, если атакующий защитник «Кливленда» будет выставлен на рынок обменов.

Контракт Митчелла с «Кавальерс» рассчитан до июля 2025 года, но, как ранее заявлял Уиндхорст и повторил в понедельник Тим Бонтемпс, Митчелл не будет подписывать продление с «Кливлендом».

Ранее сообщалось, что интерес к Митчеллу могут проявить «Нью-Йорк» и «Бруклин».

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1 комментарий
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я уж боялся, что Майами забило на скореров. Митчелл даже лучше Лилларда. он моложе и не так много пропускает. а в команде с Батлером и ко вполне может выстрелить на новый уровень
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