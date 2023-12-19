«Майами» будет претендовать на Донована Митчелла, если тот станет доступен для обмена
По словам инсайдера Брайана Уиндхорста, «Майами» и «как минимум две другие команды» Юго-Западного дивизиона будут заинтересованы в приобретении Донована Митчелла, если атакующий защитник «Кливленда» будет выставлен на рынок обменов.
Контракт Митчелла с «Кавальерс» рассчитан до июля 2025 года, но, как ранее заявлял Уиндхорст и повторил в понедельник Тим Бонтемпс, Митчелл не будет подписывать продление с «Кливлендом».
Ранее сообщалось, что интерес к Митчеллу могут проявить «Нью-Йорк» и «Бруклин».