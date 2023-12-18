Монти Уильямс: «Я потерял жену, а двое моих близких борются с раком. Не думал, что с «Детройтом» будет настолько сложно, но я сам на это подписался»

Главный тренер « » рассказал, как на него повлияли проблемы со здоровьем близких и как это отразилось на текущем сезоне.

10 февраля 2016 года его первая жена, Ингрид, умерла от травм, полученных после того, как водитель потерял управление, пересек полосу движения и врезался в ее машину лоб в лоб в Оклахома-Сити. У них было пятеро совместных детей. Затем у его нынешней жены Лизы и еще одного члена семьи наступила ремиссия рака.

Тренер планировал взять отпуск, чтобы эмоционально перестроиться, но в начале лета принял предложение «Пистонс» на 6 лет и 78,5 млн долларов.

– Как вы принимаете поражения?

– Меня это беспокоит, потому что это моя работа – разбираться во всем. Я потерял жену, а двое моих близких борются с раком. Именно так смотрю на вещи. Но это моя работа, и я прихожу в команду и начинаю проигрывать таким образом – так не пойдет.

– Как и когда поменялось ваше мировоззрение?

– Так было всегда. С тех пор как я потерял Ингрид, у меня всегда была позиция, что хуже уже не будет. Когда теряешь кого-то, с кем ты так близок, ничто с этим не сравнится. Теперь все совсем по-другому. Спорт иногда выходит из берегов, если ты не осторожен. И я не могу этого допустить, потому что наши парни приходят каждый день, хотят расти, хотят учиться. Я подписался на это. Не думал, что будет настолько сложно, но это то, на что я пошел изначально.

– У вашей жены был рак, а три года назад – у одного из членов вашей семьи. Как это отразилось на вас?

– Вот почему я так долго тянул с переговорами. Лиза в порядке. Никакого рака, прошла через все это. Двойная мастэктомия. Она в порядке. По-настоящему хорошие новости я получил, наверное, в середине июля, в конце июля. Сразу подумал: «Спасибо, Господи». Потому что голова забита не тем, а ты пытаешься тренировать и выстраивать команду. И когда у одного из членов семьи что-то вроде рака, просто слов не остается. Ты лишь обращаешься к Господу в молитве. Доверяешь ему, что он знает, что происходит, и просишь у него сил, чтобы пройти через это.