Эрик Гордон о словах Хардена, что «он и есть система»: «Я понимаю, что Джеймс имеет в виду. Нужно дать ему эту свободу»

Теги Клипперс Финикс НБА Эрик Гордон Джеймс Харден Баскетбол

Защитник «Финикса» Эрик Гордон в подкасте Джей Джей Редика поделился, что видит смысл в заявлении бывшего партнера по команде Джеймса ХарденаКлипперс»), что «он и есть система».

«Я понимаю, что он имеет в виду, когда говорит: «Я не подстраиваюсь под систему». Конечно, Джеймс способен сам быть системой. Нужно дать ему эту свободу. Дать ему возможность разобраться с защитником один на один, сыграть в «посте». Так ему будет лучше.

И нужно отталкиваться уже от этого. А когда ты признаешь его видение игры, я бы сказал, что Джеймс становится более мотивированным. Начинает отдавать передачи и все в этом духе. Так что я определенно понимаю, что он имеет в виду», – объяснил Гордон.

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1 комментарий
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В плей офф посмотрим какая он система
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