Эрик Гордон о словах Хардена, что «он и есть система»: «Я понимаю, что Джеймс имеет в виду. Нужно дать ему эту свободу»

Защитник « » в подкасте Джей Джей Редика поделился, что видит смысл в заявлении бывшего партнера по команде (« »), что «он и есть система».

«Я понимаю, что он имеет в виду, когда говорит: «Я не подстраиваюсь под систему». Конечно, Джеймс способен сам быть системой. Нужно дать ему эту свободу. Дать ему возможность разобраться с защитником один на один, сыграть в «посте». Так ему будет лучше.

И нужно отталкиваться уже от этого. А когда ты признаешь его видение игры, я бы сказал, что Джеймс становится более мотивированным. Начинает отдавать передачи и все в этом духе. Так что я определенно понимаю, что он имеет в виду», – объяснил Гордон.