Тим Хардуэй-младший обошел отца по количеству точных трехочковых за карьеру

Атакующий защитник « » обошел отца, Тима Хардуэя-старшего, по количеству трехочковых попаданий за карьеру и поднялся на 44-е место в истории по этому показателю.

В матче против «Денвера» (104:130) Хардуэй-младший реализовал 2 из 9 из-за дуги и увеличил свой суммарный показатель до 1 543 попаданий. Это позволило ему обойти отца, который за карьеру записал на свой счет 1 542 попадания.

43-е место в списке занимает Эдди Джонс (1 546). Лидером по этому показателю является суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри (3 505).