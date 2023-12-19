Тим Хардуэй-младший обошел отца по количеству точных трехочковых за карьеру

Теги Даллас НБА Тим Хардуэй Тим Хардуэй-младший Баскетбол

Атакующий защитник «Далласа» Тим Хардуэй-младший обошел отца, Тима Хардуэя-старшего, по количеству трехочковых попаданий за карьеру и поднялся на 44-е место в истории НБА по этому показателю.

В матче против «Денвера» (104:130) Хардуэй-младший реализовал 2 из 9 из-за дуги и увеличил свой суммарный показатель до 1 543 попаданий. Это позволило ему обойти отца, который за карьеру записал на свой счет 1 542 попадания.

43-е место в списке занимает Эдди Джонс (1 546). Лидером по этому показателю является суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри (3 505).

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1 комментарий
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удивительно, насколько все-же изменился баскет...
а сколько матчей у обоих сыграно?
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