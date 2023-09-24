«Даллас» пытается выменять Бадди Хилда, но переговоры не продвигаются. «Пэйсерс» неинтересен Тим Хардуэй-младший

« » входит в число команд, заинтересованных в обмене из «Индианы», пишет инсайдер Марк Стейн.

Однако, отмечает журналист, переговоры с «Мавс» не продвигаются. «Пэйсерс» «не очень интересен» вариант с Тимом Хардуэем-младшим.

Журналист добавляет, что « », вероятно, практически в любом варианте обмена попросит доплатить пиком первого раунда.

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