«Даллас» пытается выменять Бадди Хилда, но переговоры не продвигаются. «Пэйсерс» неинтересен Тим Хардуэй-младший
«Даллас» входит в число команд, заинтересованных в обмене Бадди Хилда из «Индианы», пишет инсайдер Марк Стейн.
Однако, отмечает журналист, переговоры с «Мавс» не продвигаются. «Пэйсерс» «не очень интересен» вариант с Тимом Хардуэем-младшим.
Журналист добавляет, что «Индиана», вероятно, практически в любом варианте обмена попросит доплатить пиком первого раунда.
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