На презентацию УНИКСа пришло 40 тысяч человек

Казанский УНИКС провел презентацию команды перед началом сезона-22/23.
Мероприятие состоялось в экстрим-парке URAM. Помимо представления новичков клуб показал новый клубный автобус, расписанный стрит-арт художником Евгением Ches, а также вместе с беттинг-партнером устроил для болельщиков однодневный фестиваль.
Болельщики принимали участие в челленджах, на которых разыгрывались сезонные абонементы на домашние матчи. Также состоялся стритбольный турнир среди любителей. Его победители сразились в финале с командой легенд УНИКСа и получили награды из рук бывших игроков казанцев и сборной России - Руслана Авлеева, Петра Самойленко и Игоря Куделина.
Вместе с баскетболистами фестиваль посетил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов и президент команды Евгений Богачев. Завершил презентацию УНИКСа концерт российского рэп-исполнителя Feduk.
Сообщается, что всего фестиваль посетило около 40 тысяч человек. Ранее ни один клуб не собирал так много болельщиков на свои мероприятия.
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Фото: УНИКС