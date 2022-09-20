На презентацию УНИКСа пришло 40 тысяч человек

Казанский УНИКС провел презентацию команды перед началом сезона-22/23.

Мероприятие состоялось в экстрим-парке URAM. Помимо представления новичков клуб показал новый клубный автобус, расписанный стрит-арт художником Евгением Ches, а также вместе с беттинг-партнером устроил для болельщиков однодневный фестиваль.

Болельщики принимали участие в челленджах, на которых разыгрывались сезонные абонементы на домашние матчи. Также состоялся стритбольный турнир среди любителей. Его победители сразились в финале с командой легенд УНИКСа и получили награды из рук бывших игроков казанцев и сборной России - , и .

Вместе с баскетболистами фестиваль посетил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов и президент команды . Завершил презентацию УНИКСа концерт российского рэп-исполнителя Feduk.

Сообщается, что всего фестиваль посетило около 40 тысяч человек. Ранее ни один клуб не собирал так много болельщиков на свои мероприятия.

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Фото: УНИКС