Влад Голдин лидирует в NCAA по проценту реализации с игры (75,9%): «На мне каждый раз теперь сдваиваются. Мне лично не особо это нравится»

Центровой университета Флорида Атлантик Влад Голдин рассказал, что команды начали намного чаще использовать на нем двойную опеку.

«Игра меняется достаточно сильно, потому что на мне каждый раз теперь сдваиваются. Мне лично не особо это нравится, начинается ненужная суета – у меня мяч забирают, мне приходится мяч отдавать. То, что я лидирую по проценту реализации, мне нравится, но и мешает играть», – поделился Голдин.

Голдин лидирует в по реализации бросков с игры (75,9%). На втором месте Джей Ти Топпин из университета Нью-Мексико (70,5%), на третьем – Джордан О’Нил из университета Джексон Стэйт (69,1%). Результат Голдина – третий показатель в истории крупнейшего студенческого соревнования страны.

Голдин также идет на втором месте в лиге по рейтингу эффективности (PER) – 38,3. На первой строчке расположился центровой сборной Канады Зак Иди (41,2).