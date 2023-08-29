Виталий Лютыч продолжит карьеру в сербском «Златиборе»

Теги переходы чемпионат Сербии БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Виталий Лютыч Баскетбол

Бывший форвард «Нижнего Новгорода» Виталий Лютыч (31 год, 198 см) заключил однолетний контракт с сербским клубом «Златибор».

Лютыч покинул «Нижний Новгород» в середине июня. Клуб воспользовался опцией о досрочном расторжении контракта с белорусским игроком.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Лютыч набирал 1,8 очка и 0,9 подбора за 8,4 минуты в среднем за игру.

Франция быстро вылетела с ЧМ – это сенсация. Говорят, виноваты санкции против тех, кто играет в России

Дэвид Блатт тоже на ЧМ! Даже с рассеянным склерозом помогает Канаде удивлять

Поражение США Леброна и Кармело от Греции в 2006-м не только сенсация, но и один из главных уроков в истории баскетбола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий