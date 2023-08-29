Виталий Лютыч продолжит карьеру в сербском «Златиборе»

Бывший форвард «Нижнего Новгорода» (31 год, 198 см) заключил однолетний контракт с сербским клубом «Златибор».

Лютыч покинул «Нижний Новгород» в середине июня. Клуб воспользовался опцией о досрочном расторжении контракта с белорусским игроком.

В прошедшем сезоне лиги ВТБ Лютыч набирал 1,8 очка и 0,9 подбора за 8,4 минуты в среднем за игру.

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