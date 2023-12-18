Девушка выложила в сеть переписку, в которой Энтони Эдвардс склоняет ее сделать аборт. Он перевел ей 100 тысяч долларов
Инстаграм-модель выложила в сеть переписку, в которой звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс склоняет ее к аборту.
Девушка забеременела от Эдвардса и рассказала ему об этом. Узнав о беременности подруги, 22-летний баскетболист отреагировали словами «черт возьми» и посоветовав ей сделать аборт.
«Я не хочу ребенка. Вышлю тебе денег, чтобы помочь. Давай разберемся с этим как взрослые. Просто прими таблетки», – ответил Эдвардс.
Во время переписки Энтони настойчиво просил подругу выслать видедоказательства того, что она приняла специальные таблетки. Девушка написала о том, что уже делала аборт несколько лет назад и жалеет об этом «каждый день».
В итоге она все же приняла таблетки. Эдвардс выслал ей 100 тысяч долларов, но отношение баскетболиста задело девушку, и она выложила переписку в сеть.
Соцсети dreampaige
Но как же мерзко ведет себя Эдвардс, склоняя ее к этому. На презики денег с контракта не хватило?..
И этот хрен еще что-то там говорил, как он уделал бы Джордана…
Списываю этого игрока.
Жалеть, что сделала аборт, потому что никто не предохранялся - да!