Девушка выложила в сеть переписку, в которой Энтони Эдвардс склоняет ее сделать аборт. Он перевел ей 100 тысяч долларов

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Инстаграм-модель выложила в сеть переписку, в которой звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс склоняет ее к аборту.

Девушка забеременела от Эдвардса и рассказала ему об этом. Узнав о беременности подруги, 22-летний баскетболист отреагировали словами «черт возьми» и посоветовав ей сделать аборт.

«Я не хочу ребенка. Вышлю тебе денег, чтобы помочь. Давай разберемся с этим как взрослые. Просто прими таблетки», – ответил Эдвардс.

Во время переписки Энтони настойчиво просил подругу выслать видедоказательства того, что она приняла специальные таблетки. Девушка написала о том, что уже делала аборт несколько лет назад и жалеет об этом «каждый день».

В итоге она все же приняла таблетки. Эдвардс выслал ей 100 тысяч долларов, но отношение баскетболиста задело девушку, и она выложила переписку в сеть.

Соцсети dreampaige

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7 комментариев
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+8
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Я за право женщин на аборт. Именно за то, чтобы женщина сама выбирала - делать или нет. Поясняю в начале поста, чтобы никто не подумал, что я сторонник запрета абортов.

Но как же мерзко ведет себя Эдвардс, склоняя ее к этому. На презики денег с контракта не хватило?..
И этот хрен еще что-то там говорил, как он уделал бы Джордана…

Списываю этого игрока.
+6
-3
+3
Ответ vzi
Я за право женщин на аборт. Именно за то, чтобы женщина сама выбирала - делать или нет. Поясняю в начале поста, чтобы никто не подумал, что я сторонник запрета абортов. Но как же мерзко ведет себя Эдвардс, склоняя ее к этому. На презики денег с контракта не хватило?.. И этот хрен еще что-то там говорил, как он уделал бы Джордана… Списываю этого игрока.
"понял, понял. вычеркиваю"
+2
0
+2
Не вижу ничего ужасного. Все правильно Эдвардс делает, он ребенка не хочет и, материально помогает. Лучше чем иметь 10 детей и стать банкротом, когда карьера кончится. Но предохраняться надо было конечно
+2
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Пить противозачаточные или использовать презервативы - нет.
Жалеть, что сделала аборт, потому что никто не предохранялся - да!
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Ответ vzi
Я за право женщин на аборт. Именно за то, чтобы женщина сама выбирала - делать или нет. Поясняю в начале поста, чтобы никто не подумал, что я сторонник запрета абортов. Но как же мерзко ведет себя Эдвардс, склоняя ее к этому. На презики денег с контракта не хватило?.. И этот хрен еще что-то там говорил, как он уделал бы Джордана… Списываю этого игрока.
а она не видела в чем он её чпокает? Или забылась в моменте? хватит уже оправдывать онлифанщиц
+1
-1
0
Ответ kiper88
Не вижу ничего ужасного. Все правильно Эдвардс делает, он ребенка не хочет и, материально помогает. Лучше чем иметь 10 детей и стать банкротом, когда карьера кончится. Но предохраняться надо было конечно
Чтобы банкротом не стать, надо иметь голову на плечах по жизни. Но этого видимо ему не хватает.
+1
-1
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