Инстаграм-модель выложила в сеть переписку, в которой звездный защитник «Миннесоты» склоняет ее к аборту.

Девушка забеременела от Эдвардса и рассказала ему об этом. Узнав о беременности подруги, 22-летний баскетболист отреагировали словами «черт возьми» и посоветовав ей сделать аборт.

«Я не хочу ребенка. Вышлю тебе денег, чтобы помочь. Давай разберемся с этим как взрослые. Просто прими таблетки», – ответил Эдвардс.

Во время переписки Энтони настойчиво просил подругу выслать видедоказательства того, что она приняла специальные таблетки. Девушка написала о том, что уже делала аборт несколько лет назад и жалеет об этом «каждый день».

В итоге она все же приняла таблетки. Эдвардс выслал ей 100 тысяч долларов, но отношение баскетболиста задело девушку, и она выложила переписку в сеть.

Соцсети dreampaige