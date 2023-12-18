Джейсон Уильямс назвал самого недооцененного игрока своего времени: «8 из 10 человек не знают, кто такой Андре Миллер»

Бывший игрок НБА Джейсон Уильямс назвал самым недооцененным баскетболистом своего времени.

«Он даже не завязывал шнурки. Олдскул: Андре обматывал их вокруг голеностопа, а потом подвязывал спереди, – нога просто болтается.

И его игра была такой неуклюжей, что на первый взгляд кажется, что Андре и играть-то не умеет. Но в конце вечера смотришь на статистику, а у него 27 очков, 12 подборов и 12 передач. Невероятно. И 8 из 10 человек не знают, кто такой Андре Миллер», – объяснил Уильямс.