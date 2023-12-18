Джейсон Уильямс назвал самого недооцененного игрока своего времени: «8 из 10 человек не знают, кто такой Андре Миллер»

Теги Джейсон Уильямс Андре Миллер НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Джейсон Уильямс назвал Андре Миллера самым недооцененным баскетболистом своего времени.

«Он даже не завязывал шнурки. Олдскул: Андре обматывал их вокруг голеностопа, а потом подвязывал спереди, – нога просто болтается.

И его игра была такой неуклюжей, что на первый взгляд кажется, что Андре и играть-то не умеет. Но в конце вечера смотришь на статистику, а у него 27 очков, 12 подборов и 12 передач. Невероятно. И 8 из 10 человек не знают, кто такой Андре Миллер», – объяснил Уильямс.

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7 комментариев
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Мне кажется все, кто следит за НБА, знает кто такой Андре Миллер
Поиграл в более чем в 10 командах, выбран высоко на драфте, играл за сборную США на чм. Может не знает кто недавно начал следить за баскетбом
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17 лет карьеры
1304 игры
10 полных сыгранных сезонов
12 место в истории по количеству передач
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Один из самых умных игроков из тех, что я видел.
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Практически не травмировался ,Умный ПГ,надежный как швейцарские часы !
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Играл в основном в командах ни на что не претендующих, незаметный чел с хорошим импактом. Первый раунд и на рыбалку.
Не вижу недооценки. Для карьеры со статой 12.5-6.5 достаточно известен, крепкий первый номер.
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Приезжал к нам в Благовещенск на открытие Сибуровского зала лет пять назад. На вопрос о том, как ему удалось так долго играть в НБА, ответил, что всегда много внимания уделял сну)
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Ого, джейвиллу 48 лет уже, оказывается. Во время то летит…
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