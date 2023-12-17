Джейсон Уильямс: «Кайри Ирвинг – лучший боллхендлер в истории. Мы такое больше не увидим»

Теги Даллас Джейсон Уильямс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Бывший игрок НБА Джейсон Уильямс стал гостем подкаста FLAGRANT, где заявил, что разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг является самым мастеровитым баскетболистом в истории.

«Для меня Кайри самый лучший. Он лучший боллхендлер в истории, потому что не только умеет обращаться с мячом, но и обходит любую оборону, как никто другой. Все эти развороты из любого положения. Это ставит его выше всех остальных.

И он еще и завершает из-под кольца с любой руки. Не думаю, что найдется еще один такой игрок. Не в нашей жизни», – сказал Уильямс.

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2 комментария
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Такое признание, именно от Уильямса, дорого стоит.
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