Джейсон Уильямс: «Кайри Ирвинг – лучший боллхендлер в истории. Мы такое больше не увидим»

Бывший игрок НБА Джейсон Уильямс стал гостем подкаста FLAGRANT, где заявил, что разыгрывающий « » является самым мастеровитым баскетболистом в истории.

«Для меня Кайри самый лучший. Он лучший боллхендлер в истории, потому что не только умеет обращаться с мячом, но и обходит любую оборону, как никто другой. Все эти развороты из любого положения. Это ставит его выше всех остальных.

И он еще и завершает из-под кольца с любой руки. Не думаю, что найдется еще один такой игрок. Не в нашей жизни», – сказал Уильямс.