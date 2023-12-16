Карим Абдул-Джаббар госпитализирован со сломанным бедром после падения

Теги происшествия НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар упал на концерте, после чего был доставлен в больницу со сломанным бедром, сообщает TMZ Sports.

По словам представителя Абдул-Джаббара Деборы Моралес, шестикратный чемпион НБА в пятницу посетил концерт. Кто выступал и где, пока неизвестно. Бывший центровой «Лейкерс» упал на пол, раздробив бедро.

Парамедики быстро отреагировали и доставили 76-летнего Абдул-Джаббара в больницу.

По словам Моралес, Карим «глубоко признателен» за поддержку, которую он получил от пожарной службы Лос-Анджелеса, а также от «замечательной медицинской команды и врачей больницы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которые очень о нем заботятся».

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2 комментария
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Здоровья легенде, в таком возрасте перелом бедра достаточно тяжелые последствия имеет как правило
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Здоровья легенде!
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