Карим Абдул-Джаббар госпитализирован со сломанным бедром после падения

Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар упал на концерте, после чего был доставлен в больницу со сломанным бедром, сообщает TMZ Sports.

По словам представителя Абдул-Джаббара Деборы Моралес, шестикратный чемпион НБА в пятницу посетил концерт. Кто выступал и где, пока неизвестно. Бывший центровой «Лейкерс» упал на пол, раздробив бедро.

Парамедики быстро отреагировали и доставили 76-летнего Абдул-Джаббара в больницу.

По словам Моралес, Карим «глубоко признателен» за поддержку, которую он получил от пожарной службы Лос-Анджелеса, а также от «замечательной медицинской команды и врачей больницы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которые очень о нем заботятся».