Лука Дончич оформил 8-й в карьере трипл-дабл с 40 очками, «Даллас» победил «Портленд»

Теги Даллас Портленд НБА Баскетбол - видео Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» в гостях был сильнее «Портленда» – 131:120.

Разыгрывающий «Мавс» Лука Дончич записал в свой актив 40 очков, 12 подборов и 10 результативных передач.

За 37 минут на паркете словенец реализовал 15 из 28 бросков с игры (4 из 12 из-за дуги) и 6 из 6 с линии.

Дончич оформил восьмой в своей карьере трипл-дабл с 40 очками, обойдя Уилта Чемберлена и заняв четвертое место по количеству таких матчей в истории НБА.

«Блэйзерс» (6-18) идут предпоследними на Западе, «Мавс» (16-9) поднялись на 3-е место.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий