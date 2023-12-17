Лука Дончич оформил 8-й в карьере трипл-дабл с 40 очками, «Даллас» победил «Портленд»
«Даллас» в гостях был сильнее «Портленда» – 131:120.
Разыгрывающий «Мавс» Лука Дончич записал в свой актив 40 очков, 12 подборов и 10 результативных передач.
За 37 минут на паркете словенец реализовал 15 из 28 бросков с игры (4 из 12 из-за дуги) и 6 из 6 с линии.
Дончич оформил восьмой в своей карьере трипл-дабл с 40 очками, обойдя Уилта Чемберлена и заняв четвертое место по количеству таких матчей в истории НБА.
«Блэйзерс» (6-18) идут предпоследними на Западе, «Мавс» (16-9) поднялись на 3-е место.