Лука Дончич оформил 8-й в карьере трипл-дабл с 40 очками, «Даллас» победил «Портленд»

« » в гостях был сильнее « » – 131:120.

Разыгрывающий «Мавс» записал в свой актив 40 очков, 12 подборов и 10 результативных передач.

За 37 минут на паркете словенец реализовал 15 из 28 бросков с игры (4 из 12 из-за дуги) и 6 из 6 с линии.

Дончич оформил восьмой в своей карьере трипл-дабл с 40 очками, обойдя Уилта Чемберлена и заняв четвертое место по количеству таких матчей в истории .

«Блэйзерс» (6-18) идут предпоследними на Западе, «Мавс» (16-9) поднялись на 3-е место.