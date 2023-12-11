Шэй Гилджес-Александер назван спортсменом года в Канаде

Теги НБА сборная Канады Коннор Макдэвид Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Саммер Макинтош Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер признан спортсменом года в Канаде.

Гилджес-Александер стал вторым баскетболистом в истории после Стива Нэша – бывшая звезда «Санз» получил награду в 2005 году.

Канада с Гилджес-Александером стала третьей на чемпионате мира-2023, в матче за бронзу обыграв США, и прошла на Олимпиаду в Париже.

Защитник вошел в первую символическую пятерку по итогам сезона-2022/23 НБА, набирая в среднем 31,4 очка, 5,5 передачи, 4,8 подбора и 1,6 перехвата за игру.

В голосовании Гилджес-Александер обошел чемпионку мира в метании молота Кэмрин Роджерс, чемпионку мира по плаванию Саммер Макинтош, звезду хоккейного «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и гольфиста Ника Тэйлора.

2 комментария
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Что-то нереальное для Канады, это как памятник при жизни в центре Монреаля или Ванкувера
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Ответ Константин Ловков
Что-то нереальное для Канады, это как памятник при жизни в центре Монреаля или Ванкувера
да ладно кубок то они взяли однажды
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