Шэй Гилджес-Александер назван спортсменом года в Канаде

Разыгрывающий «Оклахомы» признан спортсменом года в Канаде.

Гилджес-Александер стал вторым баскетболистом в истории после Стива Нэша – бывшая звезда «Санз» получил награду в 2005 году.

Канада с Гилджес-Александером стала третьей на чемпионате мира-2023, в матче за бронзу обыграв США, и прошла на Олимпиаду в Париже.

Защитник вошел в первую символическую пятерку по итогам сезона-2022/23 НБА, набирая в среднем 31,4 очка, 5,5 передачи, 4,8 подбора и 1,6 перехвата за игру.

В голосовании Гилджес-Александер обошел чемпионку мира в метании молота Кэмрин Роджерс, чемпионку мира по плаванию Саммер Макинтош, звезду хоккейного «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и гольфиста Ника Тэйлора.