Бобби Портис об игре с «Детройтом»: «Порой такие матчи – ловушка. Не хочу этого говорить, но ты иногда опускаешься на уровень своего оппонента»

Форвард «Милоуки» после разгромной победы над « » (146:114) признал, что матчи с заведомо более слабым соперником могут оказывать психологическое влияние на твой настрой на игру.

«Порой такие матчи – ловушка. Не хочу этого говорить, но ты иногда опускаешься на уровень своего оппонента. Убираешь ногу с педали газа, расслабляешься и позволяешь им оставаться в игре. А в заключительной четверти матч становится напряженным, и ты пытаешься включиться.

Доволен тем, как мы начали встречу и контролировали ее исход на протяжении всего матча», – отметил Портис.

Портис с 31 очком и 12 подборами обновил для себя личные рекорды сезона.