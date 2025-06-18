«Индиана» – один из самых неожиданных финалистов за последние 40 лет
В последние годы в финальных сериях НБА наблюдается необычная тенденция.
Лев Акабас опубликовал график, на котором представлены все финалисты и чемпионы последних 40 сезонов НБА, а также их шансы на чемпионство перед началом сезона.
Эксперт отмечает, что в последние шесть лет в финал проходили команды, которые изначально не входили в десятку фаворитов. Примечательно, что с 1985 по 2019 год таких команд было всего три.
Финалист этого года «Индиана» до начала сезона занимала 15-е место в рейтинге. Это один из самых низких показателей за 40 лет.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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