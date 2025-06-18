«Индиана» – один из самых неожиданных финалистов за последние 40 лет

В последние годы в финальных сериях НБА наблюдается необычная тенденция.

Лев Акабас опубликовал график, на котором представлены все финалисты и чемпионы последних 40 сезонов НБА , а также их шансы на чемпионство перед началом сезона.

Эксперт отмечает, что в последние шесть лет в финал проходили команды, которые изначально не входили в десятку фаворитов. Примечательно, что с 1985 по 2019 год таких команд было всего три.

Финалист этого года «Индиана » до начала сезона занимала 15-е место в рейтинге. Это один из самых низких показателей за 40 лет.