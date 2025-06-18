«Даллас» проявляет интерес к Коллину Секстону
Коллин Секстон может перейти в «Даллас».
По словам обозревателя НБА Энди Ларсена, «Мэверикс» являются претендентами на разыгрывающего «Юты» Коллина Секстона.
26-летний защитник провел за «Джаз» три сезона. В сезоне-2024/25 Секстон сыграл 63 матча, набирая в среднем 18,4 очка, 2,7 подбора и 4,2 передачи.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: подкаст Locked On Jazz
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