«Даллас» проявляет интерес к Коллину Секстону

Коллин Секстон может перейти в «Даллас».

По словам обозревателя НБА Энди Ларсена, «Мэверикс» являются претендентами на разыгрывающего «Юты» Коллина Секстона .

26-летний защитник провел за «Джаз» три сезона. В сезоне-2024/25 Секстон сыграл 63 матча, набирая в среднем 18,4 очка, 2,7 подбора и 4,2 передачи.