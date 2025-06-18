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«4 часа обсуждали, что делать дальше». Ясмин Репеша продолжит тренировать «Трапани Шарк»

Валерио Антонини сообщил о продлении главного тренера.

64-летний хорватский специалист Ясмин Репеша останется во главе команды еще на 1 год.

Клуб пробился в высший дивизион и вышел в полуфинал национального чемпионата, где всухую уступил «Брешии». Команда сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Мы встретились с Ясмином за ужином в Риме. 4 часа обсуждали, что делать дальше, какими процессами заняться плотнее. Приняли решение продлить наше сотрудничество еще на 1 сезон, до июня 2027 года, чтобы точно обозначить амбиции и будущее «Трапани».

Мы создадим великую команду с претензиями в европейских турнирах. Применим инновационные подходы в различных аспектах, включая вопрос, где проводить матчи, если муниципалитет не успеет установить кондиционеры на стадионе Palashark, и температура в нем не выйдет станет терпимой», – поделился владелец команды в соцсетях.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Валерио Антонини
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