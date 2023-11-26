Леброн Джеймс обошел Карима Абдул-Джаббара и стал первым в истории НБА по количеству бросков с игры

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара и поднялся на первое место в истории НБА по количеству бросков с игры.

В субботнем матче против «Кливленда» (121:115) Джеймс совершил 23 броска с игры и увеличил свой показатель за карьеру до 28 316. Ранее рекорд принадлежал Абдул-Джаббару – 28 307.

В пятерку лидеров также входят Карл Мэлоун (26 210), Кобе Брайант (26 200) и Майкл Джордан (24 537).

В прошлом сезоне Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру.

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27 комментариев

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Ed Monix
Вероятнее всего, Леброн и на 30 тысячах бросков с игры не тормознётся. Новые горизонты. Полёт продолжается
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ты не прав
Ответ Light Yagami
* Indicates member of the Hall of Fame. И тут я офигел, что Винса нет в ХоФ баскетбольном.
А почему он там должен быть? Нулевые командные достижения в НБА, 2 пятерки , 7 мвз. Хотя кого сейчас только туда не берут, и Винса возьмут
+8
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blooooomka
Ответ Light Yagami
* Indicates member of the Hall of Fame. И тут я офигел, что Винса нет в ХоФ баскетбольном.
Он закончил карьеру в 2020году , малый срок прошёл с момента завершения карьеры, внесут скорее всего в 2024году
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minotavr0706
При этом у Леброна на 9 бросков больше чем у Джаббара, а очков больше почти на 700. Это на тему того, что некоторые (Свиридов) любят порассуждать о бросковой эффективности Карима. У Карима была возможность к тому же последние 10 лет карьеры бросать трёхи, а Джеймс этот элемент своей игры улучшил по сравнению с собой молодым, когда он их почти не исполнял.
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MTZ_2022
Ответ minotavr0706
При этом у Леброна на 9 бросков больше чем у Джаббара, а очков больше почти на 700. Это на тему того, что некоторые (Свиридов) любят порассуждать о бросковой эффективности Карима. У Карима была возможность к тому же последние 10 лет карьеры бросать трёхи, а Джеймс этот элемент своей игры улучшил по сравнению с собой молодым, когда он их почти не исполнял.
У Карима 1 (один) точный трехочковый за карьеру.
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Оскар Муравьёв
В следующем сезоне будет 30000 попыток с игры... Вечный рекорд очередной... Ну и плюс по количеству промахов Брон скоро Кобе обойдет... 15000 промахов с игры не за горами как и 30 тыс попыток с игры
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Jerry Rodrogha
Ответ minotavr0706
Ну его в принципе можно понять - страшно и непривычно осваивать новый элемент игры когда больше половины карьеры уже позади, тем более что «небесный крюк» был отточен до автоматизма. Джеймс же однако не стушевался перед трудностями.
Джеймс трехи мог хоть с рождения тренировать. Тем более, что на его позиции бросок с дистанции требовался и когда маленький Брон впервые узнал, что такое баскетбол. А от центровых не требовался даже в первые годы карьеры Джеймса
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leon01
Пусть ещё и по гайкам обгонит
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Jedef
Самое крутое здесь не то, что первая топ-5 такая же как и по результативности, да и далее всё очень похоже. Крутое то что, в этом списке вовсе нет Шакила, который в топе по результативности. Вот у кого самый крутой процент
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Оскар Муравьёв
Хотелось бы чтобы Брон побил вечный рекорд Карима по точным броскам с игры... Боюсь придется ещё 2 сезона полных отыграть чтобы обойти Карима... По минутам точно Карима обойдет леброн
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Light Yagami
Ответ matsko
что значат звёздочки напротив фамилий?
* Indicates member of the Hall of Fame.

И тут я офигел, что Винса нет в ХоФ баскетбольном.
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matsko
что значат звёздочки напротив фамилий?
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ты не прав
Ответ blooooomka
Ну мвз - 8, а ещё он 20ый по очкам за всю историю лиги и 3ий по играм в регулярке, новичок года и победитель данков. Почему его взять не должны? 1541 игра 25+к очков и 8 мвз? Олимпийский чемпион
Ну вообще за долголетие можно. Хотя я выше писал, учитывая, кого добавляют в последнее время(да и раньше были спорные персонажи), Картер туда попадет
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ты не прав
Ответ blooooomka
Уолт Беллами, Боб Леньеч Эрл Монро(да гайка,но нет золота ОИ , но одна сборная и мвз меньше, очков меньше, игр меньше - примерно одинаковы), Дэвид Томпсон с 582 играми? Джордж Ярдли, Ральф Сэмпсон? ЯО мин, Грант Хилл, тим Хардуэй , Дино Раджа, да оот же Диван, Уэббер чем лучше? А их ещё человек 10 точно наберется
Да много персонажей, там вообще, если поискать, такие персонажи есть, что можно почти любого игрока засунуть
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Kira_B
у Карима слишком длинное имя, так что даже звёздочка не поместилась!
ну и видно что его страничку на баскет реф недавно автор открывал ))))
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lightrip
Ответ Light Yagami
* Indicates member of the Hall of Fame. И тут я офигел, что Винса нет в ХоФ баскетбольном.
А Карима?
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Catch22
у Леброна осталось 2 мощнейших индивидуальных рекорда:
выйти в топ2 олтайм по передачам (вполне верю что обгонит СП3 по темпу и долголетию тут) и обойти Джерри Веста по очкам в финальных сериях (нужно попасть в финал и набрать 120 очков, это по 20 очков на 6 игр)
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matsko
Ответ JuVero
завершили карьеру
Леброн и Расс активны ещё
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blooooomka
Ответ ты не прав
А почему он там должен быть? Нулевые командные достижения в НБА, 2 пятерки , 7 мвз. Хотя кого сейчас только туда не берут, и Винса возьмут
Ну мвз - 8, а ещё он 20ый по очкам за всю историю лиги и 3ий по играм в регулярке, новичок года и победитель данков. Почему его взять не должны? 1541 игра 25+к очков и 8 мвз? Олимпийский чемпион
0
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blooooomka
Ответ ты не прав
Ну вообще за долголетие можно. Хотя я выше писал, учитывая, кого добавляют в последнее время(да и раньше были спорные персонажи), Картер туда попадет
Уолт Беллами, Боб Леньеч Эрл Монро(да гайка,но нет золота ОИ , но одна сборная и мвз меньше, очков меньше, игр меньше - примерно одинаковы), Дэвид Томпсон с 582 играми? Джордж Ярдли, Ральф Сэмпсон? ЯО мин, Грант Хилл, тим Хардуэй , Дино Раджа, да оот же Диван, Уэббер чем лучше? А их ещё человек 10 точно наберется
0
0
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Jerry Rodrogha
Ответ blooooomka
Уолт Беллами, Боб Леньеч Эрл Монро(да гайка,но нет золота ОИ , но одна сборная и мвз меньше, очков меньше, игр меньше - примерно одинаковы), Дэвид Томпсон с 582 играми? Джордж Ярдли, Ральф Сэмпсон? ЯО мин, Грант Хилл, тим Хардуэй , Дино Раджа, да оот же Диван, Уэббер чем лучше? А их ещё человек 10 точно наберется
В твоём списке у половины игроков заслуги вне НБА. Потому что это зал славы баскетбола вообще, а не только НБА. Сэмпсону за НСАА, например
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minotavr0706
Ответ Ed Monix
Вероятнее всего, Леброн и на 30 тысячах бросков с игры не тормознётся. Новые горизонты. Полёт продолжается
Полёт продолжается - дальше только космос 🚀
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Андрей 13
Для того и рекорды бьют, чтобы было что обсуждать. Смотрите, Джеймс снова обошел Карима, уже второй раз за неделю и 15-й за год... На сей раз по броскам. Нет, ну вы видели это? Ну величайший же, величайший... Только Карима мало кто считал до этого величайшим. Все ждут от Джеймса 40+10+10, и тогда снова начнут восклицать, величайший... И это в 38 лет, а потом, и это в 39 лет... и это в 40 лет... А на все возражения у прогрессивной общественности тоже один ответ. "Раньше трава была зеленее, и Солнце светило ярче"? Ехидно подметят поклонники Джеймса в споре о лучшем игроке в истории. Будто бы трава стала зеленее сейчас, и Солнце начало светить так ярко, как никогда ранее.
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minotavr0706
Ответ MTZ_2022
У Карима 1 (один) точный трехочковый за карьеру.
Ну его в принципе можно понять - страшно и непривычно осваивать новый элемент игры когда больше половины карьеры уже позади, тем более что «небесный крюк» был отточен до автоматизма. Джеймс же однако не стушевался перед трудностями.
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