Суперзвезда « » превзошел рекорд и поднялся на первое место в истории по количеству бросков с игры.

В субботнем матче против «Кливленда» (121:115) Джеймс совершил 23 броска с игры и увеличил свой показатель за карьеру до 28 316. Ранее рекорд принадлежал Абдул-Джаббару – 28 307.

В пятерку лидеров также входят Карл Мэлоун (26 210), Кобе Брайант (26 200) и Майкл Джордан (24 537).

В прошлом сезоне Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру.