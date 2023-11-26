Леброн Джеймс обошел Карима Абдул-Джаббара и стал первым в истории НБА по количеству бросков с игры
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара и поднялся на первое место в истории НБА по количеству бросков с игры.
В субботнем матче против «Кливленда» (121:115) Джеймс совершил 23 броска с игры и увеличил свой показатель за карьеру до 28 316. Ранее рекорд принадлежал Абдул-Джаббару – 28 307.
В пятерку лидеров также входят Карл Мэлоун (26 210), Кобе Брайант (26 200) и Майкл Джордан (24 537).
В прошлом сезоне Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру.
И тут я офигел, что Винса нет в ХоФ баскетбольном.
ну и видно что его страничку на баскет реф недавно автор открывал ))))
выйти в топ2 олтайм по передачам (вполне верю что обгонит СП3 по темпу и долголетию тут) и обойти Джерри Веста по очкам в финальных сериях (нужно попасть в финал и набрать 120 очков, это по 20 очков на 6 игр)